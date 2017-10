Te koop: de waterzuiveringsinstallatie in Schoonoord

De waterzuiveringsinstallatie van Schoonoord (foto: RTV Drenthe)

SCHOONOORD - Het mooiste plekje van Schoonoord staat te koop. Althans dat beweert de huidige eigenaar Hero Panman. Wie het plekje wil kopen, heeft niet zomaar een stukje grond. Het is de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie. Vandaag werd het complex aangeboden op een veiling.

Geschreven door Ineke Kemper

Dit voorjaar schaft Panman de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Brugstraat. Hij hoopt er geld mee te verdienen door het terrein in de verkoop te doen via een veiling.



Als hij het niet weet te verkopen is er voor hem ook geen man overboord. "Dan zet ik vooraan een huis neer, maak een klein zwembad, dat komt helemaal goed. Of ik deel de grond op in vier kleinere kavels."



Wat moet je er mee?

De eventuele nieuwe eigenaar koopt een stuk grond van zesduizend vierkante meter. Maar het is geen vlakke grond. In de grond zitten meerdere grote betonnen bassins.



Vanuit verschillende hoeken is al belangstelling getoond voor de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie. Panman heeft ook al verschillende biedingen gehad. "Er zijn boeren die hier wel hun mest willen opslaan en er zijn Japanners geweest die een vissenkwekerij wilden beginnen. We zullen zien wat het wordt", aldus Panman.



De komende dagen hakt Panman de knoop door of hij het terrein verkoopt, of dat hij het toch zelf houdt.