Celstraf geëist tegen Emmenaar die fietser sloeg

De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Tegen een 39-jarige oud-inwoner van Emmen is 110 dagen cel geëist voor het slaan van een fietser. Omdat die straf gelijk is aan de tijd die de man in voorarrest zat, eist het Openbaar Ministerie ook een werkstraf van 100 uur, waarvan 40 voorwaardelijk.

De officier van justitie vindt dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag.



Hij sloeg op 20 april een fietser op de Zaagmuldersweg in Groningen tegen de grond. Hij deed dat met een hard voorwerp. Getuigen spraken over een bijl, een wielmoersleutel of een hamer. Ze waarschuwden de politie.



Slaan met handbijl

De fietser zou gespuugd hebben naar de auto waarin de verdachte reed. Die stapte uit om verhaal te halen. Hij pakte gereedschap uit de kofferbak van zijn auto, en liep daarmee op de fietser af. Volgens getuigen sloeg de man de fietser met een handbijl of een hamer. De oud-Emmenaar, die momenteel in Stadskanaal woont, stapte daarna weer in en reed verder. Hij werd later aangehouden.



Hoofdwond gehecht

Het slachtoffer werd door omstanders gevonden. Hij had een wond op zijn hoofd. Deze moest worden gehecht. Volgens de officier heeft de verdachte niet uit zelfverdediging gehandeld. "Hij koos er bewust voor zelf uit de auto te stappen."



De man ontkende op zitting alle aantijgingen. Het slachtoffer vroeg 2.300 euro aan schadevergoeding. Uitspraak over twee weken.