Plan voor Skantina in graanloods Havenkade Assen: Skaten en eten

ASSEN - Een skatehal waar je kunt eten, skaten, stuntsteppen en bmx-freestylen. Dat is het plan van de Stichting Skantina voor de oude graanloods aan de Havenkade 8 in Assen.

De skate- en foodhal, onder de naam Skantina, is een initiatief van het Asser duo Francine Baard en Karen Fiet. Ze zijn dolenthousiast over het historische pand, dat volgens hen een prachtlocatie is waar skatende jeugd en ouders samenkomen. "We zochten al een tijdje in Assen naar een leuke plek, waar jong en oud elkaar kunnen treffen. Dat vinden we hier."Zij zijn net als andere ondernemers enthousiast geworden voor lege bedrijfspanden in het Havenkwartier, nu er weer bootjes langs de Havenkade varen sinds het bevaarbaar maken van het Kanaal. "En het ligt op een mooie plek, goed bereikbaar voor heel Assen", zegt Karen Fiet."Skaten is hot. Het wordt zelfs een Olympische sport. Maar nergens in Assen is er voor de jeugd een mooie plek om te skaten. Ook voor ouders misten we een leuke plek, om lekker gezellig samen wat te hangen. Vandaar de combinatie van skaten en lekker eten, met gezonde hapjes uit de hele wereld. Een leuke ontmoetingsplek, waar van alles gebeurt", lichten de beide vrouwen toe.Francine Bart en Karen Fiet zijn er al een tijdje mee bezig en hebben hun plan inmiddels ook gelanceerd bij de gemeente. Daar is enthousiast gereageerd en zijn ze vervolgens gekoppeld aan een ondernemer die ervaring heeft met het runnen van restaurants en ook interesse heeft voor de Havekade. "We willen ook graag samenwerken met andere partijen. Want de loods is zo groot, daar kan veel meer in dan alleen ons initiatief. We zijn daarover ook in gesprek."De globale kosten raamt Francine Baard op zo'n twee ton, om de skatehal in te richten met speciale banen voor skaten, stuntsteppen en bmx. "Een skatebaan zit al gauw op zo'n 80.000 euro. De rest komt er dan nog bij, zoals een leuke kantine voor het food-gedeelte." Het geld hopen ze bij elkaar te krijgen via crowdfunding en subsidies.De initiatiefneemsters hopen eind dit jaar een intentieovereenkomst te kunnen tekenen voor de graanloods, met meerdere partijen, en in mei de Skantina de openen. "Het moet allemaal nog, maar we gaan ervoor. Via social media, facebook en ook onze eigen website krijgen we in elk geval allemaal enthousiaste reacties. Dus er is duidelijk een markt voor.", zegt Karen Fiet.