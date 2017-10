Duits ministerie ziet groene stroominstallatie 15-jarige Jaron niet zitten

NOODRSCHESCHUT - Een tegenslag voor de 15-jarige jarige Jaron Tichelaar uit Noordscheschut. Jaron wil bij het Duitse dorp Lathen in de rivier de Ems groene stoom gaan opwekken, maar dat ziet de Duitse deelstaat Niedersachsen ineens niet meer zitten.

Volgens het Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz in Niedersachsen zijn de plannen van Jaron slecht voor de visstand in de Ems en haar zijtakken. Maar dat klopt niet volgens de 15-jarige scholier. Bovendien heeft Tichelaar een oplossing om de visstand te verbeteren: vistrappen."Ik wil in een zijtak van de Ems een propeller plaatsen die door het stromende water wordt aangedreven en via een dynamo groene stroom opwekt. Het Duitse ministerie van de deelstaat denkt dat die installatie slecht is voor de visstand, vooral voor de paling. Maar in de Ems bij Lathen zit al een sluis in de hoofdrivier en in de zijrivier een dam. Dus daar komt al geen of bijna geen vis door", aldus Tichelaar, die zich niet uit het veld laat slaan.Tichelaar heeft zelfs een idee om de vispassage van de huidige dam te verbeteren: hij heeft een vistrap in ontwikkeling. Van zijn groene stroominstallatie heeft de vis volgens hem al bijna geen last omdat het om een horizontaal draaiende propeller gaat. De jonge groene ondernemer vindt overigens dat het probleem van vismigratie in rivieren in Europees verband aangepakt moet worden: "Dat los je niet op door het bouwen van één vispassage in een zijtak van de Ems. Maar ik ben het met Niedersachsen eens dat het super belangrijk is dat de paling kan migreren, omdat ze zich anders niet voort kunnen planten."De Eems Dollard Regio (EDR) is wel enthousiast over het plan van de 15-jarige Noordscheschutter. Samen met de EDR gaat Jaron binnenkort op gesprek bij de burgemeester van de Samtgemeinde Lathen om hem voor z'n idee te winnen. Tichelaar hoopt dat hij via de burgemeester een ingang krijgt om z'n plan te presenteren aan de gemeenteraad zodat op die manier de deur naar de regionale politiek open gaat."Ik hoop hem te kunnen overtuigen doordat de investering in de installatie in de rivier ook ten goede moet komen aan Lathen zelf. Ik ken mensen die daar wonen en dat wel zien zitten", zegt Tichelaar. Hij wil over 2,5 jaar zijn eerste groene stroom opwekken en gaan verkopen aan een energiemaatschappij.