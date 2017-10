De Zuidlaarder paardenmarkt is dit jaar twee keer zo groot

ZUIDLAREN - Honderden paarden wisselen morgenochtend in Zuidlaren van eigenaar tijdens de 817e Zuidlaardermarkt. Naast de paardenmarkt, zijn er in het dorp ook een warenmarkt en een kermis.

Het dorp is al weken bezig met de voorbereidingen, maar vandaag worden de laatste zaken geregeld. Dennis Everts poetst een grote groene John Deere-trekker die op de Brink staat, tussen de kermis en de plaats waar de paardenmarkt morgen plaatsvindt.Sinds de paardenmarkt verplaatst is naar de Zuiderstraat, een stuk verder van het lawaai van de kermis, is de landbouwshow weer terug in Zuidlaren. "Ik ga ervan uit dat er morgen ook een groot aantal agrariërs op onze markt zijn", zegt Dennis Everts van GroeNoord, een van de bedrijven die morgen de nieuwste modellen trekkers laat zien.De brandweer is ondertussen druk met het vullen van de negentien watertanks voor de paarden. "19.000 liter water bij elkaar", aldus een van de brandweermannen. De handelaren kunnen daar water uithalen voor hun paarden. "We roepen dat ook om via de geluidsinstallatie", zegt marktmeester Jaap Mellema.Morgenochtend om zes uur wordt de markt officieel geopend door burgemeester Thijsen. Dat gebeurt traditiegetrouw onder de klok op de Brink in Zuidlaren. De grote warenmarkt is dan ook geopend. De kermis is de hele nacht al open.De marktmeester verwacht dat de eerste paarden al rond middernacht arriveren. Over aantallen durft hij niets te zeggen: "Dat blijft koffiedik kijken." Wel is de ruimte die de paarden hebben een stuk groter geworden vergeleken met vorig jaar. Handelaren en bezoekers klaagden toen over de het in hun ogen te kleine marktveld."De markt is nu twee keer zo groot. We kunnen dit jaar met gemak 2.000 paarden kwijt", aldus Mellema. Vorig jaar werden 1.265 dieren aangevoerd, dus die ruimte zou ruimschoots voldoende moeten zijn.De marktmeester verwacht niet dat het weer van invloed is op het aantal bezoekers: "De mensen komen altijd, ook als het kletsnat en koud is. Het enige verschil is dat ze morgen waarschijnlijk wat vrolijker zijn."