Fors lagere straf voor tuinder die werd verdacht van mensenhandel

(foto: Pixabay)

ERICA - De rechtbank in Almelo heeft een gevangenisstraf van twee maanden opgelegd aan een 51-jarige bedrijfsleider van tuinbouwbedrijf Biodijk Noord in Erica.

De man bood onderdak aan een 23-jarige man uit Marokko die illegaal bij het tuindersbedrijf werkte en loon en onderdak kreeg. De rechtbank spreekt de bedrijfsleider vrij van mensenhandel en uitbuiting.



Tegen de man was een straf van 18 maanden geëist. De rechtbank gaat er echter van uit dat de bedrijfsleider goede bedoelingen had bij het in dienst nemen van de man. De rechtbank rekent hem wel zwaar aan dat hij probeerde de illegale huisvesting te verdoezelen.



Ernstig bedrijfsongeval

De zaak kwam aan het licht toen de man gewond raakte bij werkzaamheden in de kas. Het slachtoffer was bezig met een stoomapparaat om ongedierte te verjagen. Dat ging fout en de man raakte voor 60 procent verbrand. Hij werd afgezet bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen en werd van daaruit naar het brandwondencentrum in Groningen gebracht. De Inspectie SZW stelde daarna een onderzoek in.



Het bedrijf Biodijk Noord moet een boete betalen van 20.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast zijn het bedrijf en de man veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 11.700 euro aan de illegale werknemer.