Wielrenner gewond bij ongeluk in Nieuw-Amsterdam

Bij de aanrijding raakte een wielrenner gewond (foto: Van Oost Media)

NIEUW-AMSTERDAM - Op de Dikkewijk in Nieuw-Amsterdam is vanmiddag een fietser gewond geraakt bij een ongeluk.

De wielrenner werd aangereden door een auto. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.



Over de verwondingen van de wielrenner en de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.