'Snelweg Drenthe-Twente is nodig voor veiligheid en economie'

HOOGEVEEN - Er moet een vierbaans snelweg van Drenthe naar Twente komen. Dat wil het CDA in Hoogeveen. Volgens de partij is het goed voor de economie en de verkeersveiligheid.

De snelweg staat in het verkiezingsprogramma van de Hoogeveense christendemocraten.Volgens de partij kun je vanuit Hoogeveen snel naar het noorden, westen en het oosten, er is alleen géén snelle route naar het zuiden: naar Twente. "De route Drenthe-Twente bestaat uit N-wegen. Deze zijn onveiliger dan een snelweg. En minder snel, iedereen kent het wel als je weer eens met je auto achter een vrachtwagen zit en niet in kunt of in mag halen."Volgens raadslid Peter Koekoek van het CDA is de economische noodzaak al erkend door de Commissie Vollebregt - Alberda van Ekenstein. Die schreef in in opdracht van minister Henk kamp van Economische Zaken het rapport Vierkant voor Werk . "Er ontbreekt een schakel in de weginfrastructuur: een verbinding Groningen-Twente als belangrijke verbinding."Volgens het CDA is de beste oplossing voor een snelweg naar Twente het ombouwen van de bestaande wegen N48 Hoogeveen - Ommen en de N36 Ommen - Almelo. "Bij beide N-wegen is nog veel ruime aan weerszijden van de weg. Bovendien hoeft er dan geen nieuw tracé te worden gevonden", aldus Koekoek.Over de financiering van de 50 kilometer lange nieuwe snelweg heeft het CDA Hoogeveen volgens Koekoek nog niet na gedacht: "Het gaat ons er om dat we het onderwerp op de agenda krijgen in Drenthe, Twente en in Den Haag. Om te beginnen gaan we langs alle CDA-fracties in gemeenten langs de N48 en N36, dat is het begin van de lobby."Volgens het CDA raadslid zijn er bij de collega's in de gemeente Twenterand waar de N36 voor een groot deel doorheen loopt al positieve geluiden te horen over een ombouw tot snelweg.Koekoek ziet overigens in het kersverse regeerakkoord wel aanknopingspunten om de snelweg op de agenda en gefinancierd te krijgen omdat Den Haag wil investeringen in de infrastructuur van de Randstad naar het noordoosten.