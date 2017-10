Dekker tegen Michael van Gerwen op EK

Jan Dekker (foto: RTV Drenthe)

DARTEN - Jan Dekker heeft een pittige tegenstander geloot in de eerste ronde van het Europees kampioenschap darts. De Emmenaar moet het opnemen tegen tweevoudig wereldkampioen Michael van Gerwen.

Dekker plaatste zich afgelopen weekend voor het EK door de derde ronde te halen van het European Tour-toernooi in het Duitse Göttingen. Dekker verwierf tijdens dat toernooi ook al een plekje op het WK Darts.



Het EK Darts is van 26 tot 29 oktober in het Belgische Hasselt. De afgelopen drie jaar pakte Van Gerwen de titel. Topspelers als Gary Anderson, Adrian Lewis, Phil Taylor en Raymond van Barneveld doen dit jaar niet mee.