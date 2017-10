Actievoerders willen keihard 'nee' van de Rabobank tegen windmolens

Het protest van Platform Storm (foto: RTV Drenthe / Janet Oortwijn) Er werd geprotesteerd bij de een ledenvergadering van de Rabobank (foto: RTV Drenthe / Janet Oortwijn)

EES - Een tiental actievoerders kwam vanavond bij elkaar in restaurant de Eeserhof in Ees. Platform Storm protesteerde daar tegen de komst van windturbines in de Drentse Monden.

Geschreven door Janet Oortwijn

Dit deed de actiegroep tijdens de ledenvergadering van de Rabobank. "Wij willen een keiharde 'nee' van de Rabobank als het gaat om windmolens in dit gebied", zeggen de actievoerders.



Vorig jaar rond deze tijd werd er actiegevoerd bij een soortgelijke ledenvergadering in Odoorn. Daar werd vervolgens beloofd dat de Drentse banken in gesprek gingen met de actiegroepen.



'Gesprekken niet bevredigend'

Die gesprekken hebben in het voorjaar plaatsgevonden, maar waren voor de actiegroep niet bevredigend. "Zij hebben toen gezegd dat ze geen standpunt innemen als het gaat om financiering van de windmolens.", zegt woordvoerder Jan Nieboer, die namens Tegenwind Veenkoloniën, waar hij voorzitter van is, en Platform Storm bij de gesprekken was.



"Het kan niet zo zijn dat de Rabobank twintig tot dertig windboeren gaat financieren. En dat duizenden hypotheekhouders van de Rabobank niet kunnen slapen omdat de waarde van hun huizen omlaag gaat", aldus Nieboer.



"We zijn hier al jaren mee bezig, dus voor ons is het heel belangrijk", zegt een actievoerende vrouw. "Het is belangrijk dat we het geluid aan de Rabobank laten horen. Want zij investeren in deze omgeving en dus in woningen die hun waarde verliezen door windmolens."



De actievoerders ruimen na een uurtje de spullen op, want directeur Koen Ronner van de Rabobank Borger/Klenckeland blijkt al vroegtijdig binnen te zijn of ongemerkt naar binnen te zijn gekomen. "Dit vinden wij heel erg jammer. Maar het lag wel in de lijn der verwachting", aldus een vrouwelijke actievoerder.



'Eerst uitspraak Raad van State afwachten'

Ronner zegt na afloop van de ledenvergadering, als de actievoerders zijn vertrokken, dat hij niet met hen in gesprek wilde gaan, omdat er al gesprekken zijn geweest. "Daarnaast willen we eerst de uitspraak van de Raad van State afwachten", vervolgt de bankdirecteur. "En dan pas een standpunt innemen. En niet al van te voren al keihard 'nee' zeggen."



Daarnaast liggen er nog geen aanvragen voor financieringen voor windparken bij de bank. "Dat kan nog helemaal niet. Er kunnen nog geen vergunningen gegeven worden, omdat de Raad van State nog een uitspraak moet doen", legt Ronner uit. "Zodra er aanvragen binnenkomen kijken we verder."



Ook is de kans dat de Rabobank een windpark zelfstandig gaat financieren klein, aldus de directeur, omdat de financiering van een heel windpark een te groot risico is voor één bank. "Dat gaat vaak met meerdere banken samen."



Uitspraak Raad van State kan nog maanden duren

De Raad van State kijkt momenteel naar de bezwaren die er zijn tegen de plannen voor windturbines in de Veenkoloniën. De zitting diende een maand geleden, een uitspraak kan nog maanden op zich wachten.