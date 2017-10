Zuidlaardermarkt iets te laat geopend

ZUIDLAREN - De Zuidlaardermarkt is vanmorgen met een kleine vertraging begonnen. Traditioneel wordt de markt om 6.00 uur geopend, maar vandaag was dat om 6.06 uur.

"We moesten even wachten op de commissaris van de koning en zijn vrouw", legt burgemeester Thijssen van Tynaarlo uit.Volgens de burgemeester is het bijzonder dat waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen er 's ochtends vroeg al bij is. "Ik heb het niet eerder meegemaakt dat een commissaris bij de opening was, en de marktmeester kon het zich ook niet herinneren. Dus dan is het wel al een tijd geleden."Om 4.00 uur vanmorgen was de burgemeester in de tent om ook een deel van de Zuidlaardernacht mee te kunnen vieren. "Het was heel gezellig. En sommige mensen wilden op de foto", vertelt Thijssen. "Ik vind het echt prachtig! De temperatuur is goed, er staan veel paarden en de kermis is een groot succes."Dit is natuurlijk een echte traditie en voor mij een mooie kans om dit een keer zo mee te maken", vertelt commissaris van de koning (cdk) Van Aartsen. "Ik hoorde net pas van de burgemeester dat het bijzonder is dat ik er als cdk bij ben", legt hij uit. "Ik had het gevoel dat het wel mijn plicht was om hierbij te zijn, en ik was natuurlijk ook nieuwsgierig."Van Aartsen bezoekt de markt samen met zijn vrouw, "maar ik ben haar nu even kwijt", lacht hij."In de tijd dat ik minister van landbouw was, heb ik veel met paardensport te maken gehad", legt Van Aartsen zijn band met paarden uit. De markt is dit jaar twee keer zo groot om de paarden meer ruimte te geven. "Ik weet dat er de afgelopen twee jaar heel veel aan gedaan is om het dierenwelzijn op de markt te verbeteren", zegt Van Aartsen daarover.Van Aartsen is niet de hele dag op de markt te zien. "Ik moet om 9 uur het college van gedeputeerde staten voorzitten", lacht hij. "Dus dat is de limiet."