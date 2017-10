Opnieuw plofkraak net over de provinciegrens

BAKKEVEEN - Op een pinautomaat in Bakkeveen is vannacht een plofkraak gepleegd. Omdat er waarschijnlijk explosief materiaal is achtergebleven, is de omgeving afgezet en zijn tien woningen ontruimd.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig om een eventueel explosief onschadelijk te maken.In Haulerwijk, enkele kilometers verderop, mislukte gisterochtend vroeg een plokkraak op een pinautomaat. Omdat er toen ook explosiegevaar was, werden ook daar tien woningen ontruimd. De EOD haalde met behulp van een robot een vermoedelijk explosief uit de pinautomaat en bracht dat op een veilige plek tot ontploffing.Iets na 03.00 uur werden de omwonenden van een supermarkt aan de Duerswaldmer Wei in de Friese plaats gewekt door een harde knal. Al snel bleek dat de geldautomaat in de muur van de winkel was opgeblazen. De daders zijn na de kraak weggereden richting Haulerwijk. Of er iets is buitgemaakt, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen.De politie heeft nog niemand aangehouden voor de mislukte plofkraak. Of er verband tussen de twee plofkraken is, is nog niet duidelijk.