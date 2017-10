Eten uit de buurt om klimaatprobleem op te lossen

Oesterzwammen kun je op koffiedik kweken (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Hoe kan het voedselbeleid in Drenthe en Groningen er in de toekomst gezond en duurzaam uitzien? Daarover heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe ideeën.

Gisteravond werden ze gepresenteerd aan bestuurders uit het Noorden.



Voedsel en het klimaat

"Er zijn allemaal organisaties die concludeerden dat voedselbeleid tussen wal en schip valt" zegt Reinder Hoekstra, directeur van Natuur en Milieufederatie Drenthe. "Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat een kwart van het voedsel het klimaatprobleem veroorzaakt."



Oesterzwam op koffiedik

"Met een wat andere aanpak van de voedselketen, kun je een heel eind komen", stelt Hoekstra. "Bijvoorbeeld het bedrijf Westerzwam in Wapserveen. Zij kweken oesterzwammen op koffiedik, dat bij horeca in de omgeving vandaan komt."



"Die zwammen worden vervolgens weer aan die horeca verkocht. Daarmee is de voedselketen rond. Ook het Terra College in Meppel gaat hiermee beginnen." De Natuur en Milieufederatie wil dat er meer draagvlak komt voor lokaal verbouwd voedsel. En daarom moet er volgens hen beleid van worden gemaakt.