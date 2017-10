D66 Emmen wil 'definitief afscheid' van rubberkorrels op kunstgrasveld

EMMEN - De rubberen korrels op kunstgrasvelden in Emmen moeten verdwijnen. Dat vindt de fractie van D66 in de gemeente.

"Er zijn alternatieven die geen gezondheids- en milieurisico's hebben. Dan moet je altijd voor de andere optie gaan", zegt raadslid Karel Eggen.Aanleiding voor het verzoek is het onderzoek van tv-programma Zembla naar bodemverontreiniging rond de velden . Bij regen zouden zware metalen als kobalt en zink in de grond kunnen lekken. "De negatieve aspecten blijven er maar bijkomen. De maat is vol. Hoog tijd om definitief afscheid van rubber te nemen", vindt Eggen.Op het nieuwe kunstgrasveld van voetbalvereniging SVBO uit Barger-Oosterveld dat dit jaar werd aangelegd, ligt kurk. In eerste instantie zou er rubbergranulaat op het veld komen te liggen, maar de gemeente besloot te kiezen voor een andere invulling