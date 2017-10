Moeder aangehouden voor dood Sharleyne

HOOGEVEEN - De moeder van Sharleyne is aangehouden omdat zij wordt verdacht van moord of doodslag op haar 8-jarige dochter. Sharleyne viel op 8 juni 2015 van de flat De Arend in Hoogeveen.

Er zijn volgens het Openbaar Ministerie nieuwe aanwijzingen in de zaak. Die komen onder andere uit een nieuw forensisch rapport. De vrouw is gisteren aangehouden en wordt de komende dagen gehoord.Sharleyne overleed in 2015 na een val van flat De Arend in Hoogeveen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het gezin was bekend bij meerdere instanties en er waren meldingen bij hulpverleners en politie dat het 8-jarige meisje werd verwaarloosd.In maart werd duidelijk dat het OM opnieuw onderzoek moest doen in de zaak van Sharleyne . Het gerechtshof in Leeuwarden kwam toen tot de conclusie dat er aanwijzingen zijn dat de moeder betrokken is geweest bij de dood van haar dochter.Meteen na de dood van Sharleyne werd de moeder ook als verdachte gezien. Maar vanwege gebrek aan bewijs werd de zaak tegen haar geseponeerd. De vader van Sharleyne was het daar niet mee eens en heeft bij het hof afgedwongen dat het onderzoek heropend werd.Om zijn verhaal te ondersteunen werd onder andere een valreconstructie gedaan . Volgens forensisch patholoog Frank van de Goot en het AC Kenniscentrum was het het meest waarschijnlijk dat Sharleyne van de flat gegooid was.