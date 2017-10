Aantal paarden Zuidlaardermarkt fors omhoog

ZUIDLAREN - Het aantal paarden op de Zuidlaardermarkt zit weer op de hoeveelheid van voor de crisis.

Op de 817e editie van de markt werden 1.754 paarden aangevoerd. Vorig jaar steeg het aantal viervoeters, voor het eerst sinds het begin van de recessie. Het aantal paarden bleef toen steken op 1.253, ruim onder de aantallen van voor 2012 toen ieder jaar meer dan 2.000 paarden naar de markt werden gebracht.De markt kende dit jaar een aantal kleine veranderingen. Het terrein aan de Zuiderstraat, waar de markt wordt gehouden was vergeleken met vorig jaar twee keer zo groot. "Ook de hekken om het terrein zijn lager dan vorige keer, zodat mensen zich niet meer opgesloten voelen", aldus burgemeester Marcel Thijsen.Marktmeester Jaap Mellema was erg verrast over de aanvoer van paarden. Het marktterrein was al snel voor driekwart gevuld.