Stelling: Alle pinautomaten moeten naar binnen

ASSEN - Pinautomaten in Bakkeveen en Haulerwijk waren vandaag en gisteren het doelwit van plofkrakers. In beide gevallen moesten woningen rond de pinautomaat ontruimd worden in verband met explosiegevaar.

Eerder werd in meerdere Drentse dorpen de pinautomaat al gesloten vanwege veiligheidsrisico's. Onder meer in Aalden, Dalen en Havelte haalde de Rabobank pinautomaten weg. Aalden kreeg onlangs een nieuwe pinautomaat in de supermarkt . Dat zou de risico's op een plofkraak beperken.Wat vindt u? Moeten alle pinautomaten naar binnen om het gevaar van plofkraken te verminderen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging onze stelling over het nieuwe kabinet. Ruim 26 procent van de stemmers vindt dat de helft van de ministers in het nieuwe kabinet vrouw moet zijn. Bijna 74 procent is het daar niet mee eens. In totaal brachten 1.517 mensen hun stem uit.