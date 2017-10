Video: De Zuidlaardermarkt in de jaren 30

In de jaren 30 ging het er nog anders aan toe op de Zuidlaardermarkt (foto: screenshot Youtube Drents Archief)

ZUIDLAREN - De Zuidlaardermarkt zit er op. Honderden paarden wisselden van eigenaar op de paardenmarkt, er was kermis en een warenmarkt.

Bekijk hier een overzicht van de video's van de 817e editie van de Zuidlaardermarkt.De markt is sinds de eerste editie natuurlijk een stuk groter en moderner geworden. Terug in de tijd. Bekijk de beelden van het Drents Archief hieronder hoe het er in de jaren 30 aan toe ging op de paardenmarkt.