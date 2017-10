Wat doen al die lieveheersbeestjes in mijn huis en tuin?

Er zijn nu veel lieveheersbeestjes te zien (foto: Pixabay)

ASSEN - Er zijn nog steeds veel lieveheersbeestjes in onze provincie te zien. En niet alleen in de tuin, sommige mensen hebben ook groepjes lieveheersbeestjes in huis zitten. Hoe komt dat toch?

"Vorig jaar rond deze tijd kregen wij die vraag ook", lacht Vincent Kalkman. Hij is lieveheersbeestjesexpert bij Naturalis in Leiden. "Dat we nu zoveel lieveheersbeestjes zien, is vooral te danken aan het Aziatische lieveheersbeestje", legt Kalkman uit.



"Het Aziatische lieveheersbeestje werd ongeveer vijftien jaar geleden ingevoerd in Nederland. De bedoeling was dat het de bladluis in de kassen zou opeten. Het beestje zou niet uit de kassen kunnen ontsnappen, zeiden ze. Maar dat gebeurde dus wel, en inmiddels lopen er enkele tientallen miljoenen Aziatische lieveheersbeestjes rond in de Nederlandse natuur."



Wat doen ze in mijn huis?

De Aziatische lieveheersbeestjes overwinteren in huizen. "In de herfst, als het kouder wordt, kruipen ze naar binnen. Je ziet ze dan bijvoorbeeld rond het kozijn of op zolder", vertelt Kalkman. "Ze doen daar niets. Ze zitten gewoon met een groepje bij elkaar en wachten tot het weer warmer wordt. Dan kruipen ze weer naar buiten."



Waarom zien we ze nu zoveel?

"De lieveheersbeestjes waren al begonnen met overwinteren, maar nu wordt het toch nog even warm", vertelt Kalkman. Ze worden nu weer even wakker, en daarom zie je er nu zo veel rondvliegen.



En het Nederlandse lieveheersbeestje dan?

Omdat het Aziatische lieveheersbeestje twee of drie keer per jaar eitjes legt, is de soort nu al de meest voorkomende in Nederland. "Dat is niet per sé erg", zegt Kalkman. "Een paar inheemse soorten zijn zeldzamer geworden, maar die lijken nu ook op een stabiel niveau te zitten. Toch zou ik adviseren om niet nog eens een exotische soort te importeren, omdat je gewoon niet kunt voorspellen wat de gevolgen zijn."