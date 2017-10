Eefting fit genoeg voor EK baanwielrennen

Roy Eefting (foto: Vlasman Cyclingteam)

WIELRENNEN - Roy Eefting uit Grolloo neemt vrijdag deel aan het EK baanwielrennen in Berlijn. De 28-jarige Drent van het Vlasman Cyclingteam is door bondscoach Peter Schep geselecteerd voor het onderdeel omnium. Lange tijd was het onzeker of Eefting wel zou starten vanwege een blessure die hij opliep in Duitsland vorige maand.





Lees ook: Eefting hard ten val in Duitsland Het omnium bestaat uit vier onderdelen: de scratch, een temporace, de afvalkoers en tenslotte de puntenkoers.Een half jaar geleden, op het WK in Hongkong , werd Eefting op dit onderdeel vijfde.Begin september kwam Eefting nog hard ten val in het Duitse Dudenhofen, waarbij de Drent drie ribben brak en een diepe snijwond in z'n zij opliep. Er was lange tijd twijfel of Eefting het EK wel zou halen, maar dat is dus gelukt.