Vader Sharleyne: Opgelucht en verdrietig over aanhouding ex

Victor Remouchamps is opgelucht, maar verdrietig over de aanhouding van zijn ex-vrouw (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Victor Remouchamps is blij, maar verdrietig dat zijn ex gisteren is opgepakt voor de dood van de destijds 8-jarige Sharleyne.





Remouchamps vocht de afgelopen twee jaar tegen de theorie dat zijn dochter op 8 juni 2015 van een flat in Hoogeveen viel. Hij houdt de moeder van het meisje verantwoordelijk.



Vanochtend maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de moeder van het meisje is aangehouden. Dat gebeurde op basis van nieuwe aanwijzingen, onder meer uit een nieuw forensisch rapport. Remouchamps complimenteert het OM dat zijn ex nu toch is aangehouden. "Je kan fouten maken als OM, maar die worden nu ook weer goedgemaakt. Daarom mijn complimenten."