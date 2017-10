Tegenwind Veenkoloniën waarschuwt kabinet in open brief

2E EXLOËRMOND - In een open brief waarschuwt Tegenwind Veenkoloniën het nieuwe kabinet voor de gevolgen van een windpark in de Veenkoloniën.

Het doorzetten van de windmolenplannen in het gebied is een misdrijf tegen de menselijkheid, schrijft Tegenwind Veenkoloniën. "Het opnieuw volstrekt negeren en politiek wegkijken van de primaire belangen van het welzijn, de welvaart en de gezondheid van de inwoners van Noord-Nederland is onacceptabel", staat in de brief.



'Allesvernietigende windplannen'

"Wij roepen u allen op, nu het nog kan, om de achterhaalde en allesvernietigende noordelijke windplannen direct te stoppen en in plaats daarvan in te zetten op niet milieubelastende duurzame energie-oplossingen als zonne-energie", schrijft Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën.



Tegenwind Veenkoloniën hoopt dat uitgebreid gekeken wordt naar de mogelijkheid een windpark op zee te realiseren. "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Veel windplannen op land zijn al in procedure genomen. De regering moet naar die situatie kijken."



Handtekeningen

De brief van Tegenwind Veenkoloniën is ondertekend door 41 organisaties zoals gemeentelijke politieke partijen, dorpsraden en andere organisaties tegen windmolens.