Stelling: Er is genoeg 'nieuwe natuur' in Drenthe

Deze week is het vijf jaar geleden dat de Onlanden onder water werd gezet. De voormalige akkers zijn weer natuurgebied geworden. Ook is het de opvangplek voor overtollig regenwater uit de regio.

De Onlanden is een goed voorbeeld van een 'nieuw natuurgebied': een gebied dat is herbestemd voor natuurlijke ontwikkeling. Nuttig zou je denken, maar het betekent ook dat de gebieden niet meer geschikt zijn voor bijvoorbeeld landbouw.De Onlanden is niet het enige stuk 'nieuwe natuur' in Drenthe. Ook het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold, de Geeserstroom en het Hunzedal zijn gebieden die 'teruggegeven zijn aan de natuur.'Hebben we inmiddels genoeg 'nieuwe natuurgebieden' of kan er niet genoeg van worden aangelegd? Onze stelling is dan ook: We hebben genoeg 'nieuwe natuur' in Drenthe.