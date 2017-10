Opties houtkap in gebied Staatsbosbeheer aangepast

ASSEN - Begin dit jaar kwam Staatsbosbeheer met de mededeling dat particulieren geen bomen meer mogen kappen in de bossen van de natuurorganisatie. Dit zou te gevaarlijk zijn.

In januari overleed een 58-jarige man uit Hengelo toen hij een boom in Emmen kapte en deze vervolgens op hem viel.Inmiddels worden de avonden langer, daalt de temperatuur en maken mensen zich op om de houtkachel weer flink op te stoken. De vraag is alleen: hoe moet je aan goed hout komen? Staatsbosbeheer komt nu met een aantal oplossingen.“We hebben goed nagedacht over hoe we de verkoop van haardhout aan particulieren kunnen organiseren, zodat het wel op een manier gebeurt die veilig is voor iedereen", vertelt woordvoerder Hans Alting. "We hebben onze klanten een brief gestuurd met daarin een aantal opties die we nu aanbieden."Eén van die opties is dat Staatsbosbeheer zelf bomen uit het bos gaat halen. “Die zagen we dan in stukken en leggen ze op bepaalde plekken. Mensen kunnen de houtblokken op afspraak ophalen. Zo wordt dat al op veel locaties gedaan.”Een andere mogelijkheid is dat mensen zich verenigen in een stichting van waaruit ze gezamenlijk zorgen voor een goede opleiding en dan zelf bomen in het bos om kunnen gaan zagen.” Met het behalen van een certificaat komt er dus een einde aan de mogelijkheid om als particulier naar het bos te gaan en zelf een boom om te hakken.Het sinds februari ingestelde kapverbod voor particulieren blijft van kracht. Alting geeft aan dat er al veel belangstelling is voor de mogelijkheden die Staatsbosbeheer aanbiedt. "De toekomst zal moeten uitwijzen wat deze maatregelen inhouden voor de afname van ons stookthout."