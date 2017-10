'Niet genoeg fietsenstallingen in Assen'

Fietsen voor het gemeentehuis (foto: Fietsersbond)

ASSEN - Volgens de Fietsersbond Assen zijn er te weinig fietsenstallingen in de stad. Vooral voor het gemeentehuis, in enkele straten rondom de binnenstad en rondom de Brink staan fietsen vaak "lukraak en buiten de rekken" gestald.

De Fietsersbond Assen heeft op verschillende plaatsen in de stad geïnventariseerd of er genoeg plek was voor alle fietsen. De bond zag bijvoorbeeld dat in de Gedempte Singel fietsen stonden op de geleide-stroken voor blinden en slechtzienden.



In de fietsenstalling van De Nieuwe Kolk wordt de bovenste laag amper gebruikt, terwijl voorin de stalling, waar geen rekken staan, juist veel fietsen worden weggezet.