Netwerkbeheerder Rendo gaat ook met glasvezel aan de slag in Westerveld

DIEVER - Westerveld op Glas kiest voor aanleg van glasvezel met netwerkbeheerder Rendo en investeringsmaatschappij CIF. Een lening van de gemeente Westerveld is niet meer nodig.

Westerveld op Glas (WOG) en de gemeente konden het niet eens worden over de zeggenschap over het glasvezelnetwerk, dat in totaal zo'n 22 miljoen euro gaat kosten. Het aandeel van Westerveld daarin is twee miljoen euro. De gemeente eiste meer zeggenschap omdat ze ook moesten investeren. De gesprekken tussen beide partijen verliepen moeizaam. WOG trok daarop de stekker er uit.In een commissievergadering van Westerveld werd wethouder Klaas Smidt opgeroepen om er alles aan te doen om te zorgen dat het glasvezelnetwerk er zo snel mogelijk komt. Hij beloofde weer contact op te nemen met Westerveld op Glas. "Dat contact is er nooit geweest na de commissievergadering", zegt voorzitter Eric Olaf Brinkers van Westerveld op Glas.WOG heeft na de commissievergadering contact gezocht met netwerkbeheerder Rendo uit Meppel en investeerder CIF. Samen zijn ze er nu uit. Rendo en CIF worden, als WOG geen geen geld inbrengt, verantwoordelijk voor het nieuwe glasvezelnetwerk. "Wij zijn als WOG nu niet verantwoordelijk voor de investering van 22 miljoen euro. Voor zoiets heb je toch sterke partijen nodig. Dat zijn Rendo en CIF."De gemeente Westerveld is nu geen partner meer in het netwerk. "Dat vind ik jammer. Het is een belangrijke voorziening voor de gemeente. Ik had ze er graag bij gehad. Maar de gemeente heeft ons anderhalf jaar laten wachten en steeds maar geen duidelijkheid gegeven. Het was geen warm bad."Toch is de hulp van Westerveld nog wel nodig. Bij het verlenen van de vergunningen bijvoorbeeld. "We vragen ze dan ook om hun medewerking te verlenen en te faciliteren." WOG hoopt dat de gemeente kan helpen de kosten voor vergunningen binnen de perken te houden. Bovendien is hulp nodig bij de aanleg van de kabels.Samen met Rendo en CIF wordt nu gekeken hoe de financiering rondgemaakt kan worden. Westerveld op Glas brengt kennis, ambassadeurs en potentiële abonnementhouders in. "Dit is op dit moment het snelste. We wachten al zo lang op glasvezel."