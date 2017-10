Tien maanden cel voor gewelddadige diefstal shag

ASSEN - Voor het bedreigen van een kassamedewerker van de Jumbo in Assen is een 31-jarige Assenaar veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Ook moet hij worden behandeld voor zijn drugsverslaving, bepaalde de rechtbank in Assen.





De Assenaar, die al sinds zijn 15e op straat leeft, is al meerdere keren veroordeeld voor overvallen. De man vroeg op 13 juni om een pakje shag bij de servicebalie van de Jumbo aan het Kroonwerk. Terwijl de vrouw het pakte, legde de man een groot mes op de balie. Daarna probeerde hij de kassalade te grijpen. Toen de vrouw riep dat ze overvallen werd, ging de man er met de shag vandoor.Zelf ontkende de Assenaar dat hij het mes doelbewust op de balie legde. De man had geen geld bij zich, maar wilde de kassamedewerker naar eigen zeggen vragen of hij het pakje later kon komen afrekenen. Dat gelooft de rechtbank niet. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel , waarvan tien maanden voorwaardelijk. Die eis vindt de rechtbank te hoog.De Assenaar, die al sinds zijn 15e op straat leeft, is al meerdere keren veroordeeld voor overvallen.