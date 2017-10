Wisselende reacties op meedoen PVV aan gemeenteraadsverkiezingen Emmen

EMMEN/KLAZIENAVEEN - Wisselende reacties op het feit dat de PVV definitief in Emmen meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

Op de Facebookpagina van RTV Drenthe lopen de reacties uiteen. "Ik hoop het van ganser harte", reageert een handjevol mensen. "Mijn stem hebben ze.""Dan zijn de rapen helemaal gaar", typt Rika Jonkers in één van de tientallen reacties die tegen het meedoen van de partij zijn."Wat een partij, ze durven niet eens eerlijk te zeggen dat ze op de lijst staan, wie bedriegt nu wie?", reageert Annelies Winters-Schiphouwer, doelend op Jan Wolters uit Emmen die op de voorlopige lijst van de PVV staat.Wolters ontkent dat hij op de lijst staat, maar aan het eind van een telefoongesprek dat RTV Drenthe met hem voerde is duidelijk te horen dat twee andere personen op de achtergrond roepen: 'maar Jan, je staat toch wel op de lijst.'Vijf namen van de voorlopige lijst van de PVV zijn bekend, net als het voorlopige verkiezingsprogramma.In Klazienaveen wordt op straat overwegend positief gereageerd. "Ik vind het een strak plan", zegt een vrouwelijke voorbijganger. "Ik kan mij wel in hun punten vinden, onder andere het migratiebeleid.""Ieder partij mag meedoen", zeggen meerdere mensen. "Dan is er ook een beetje concurrentie met de andere partijen.""Ik vind het een goede zaak", zegt een man. "Maar ik weet nog niet of ik op ze ga stemmen. In sommige standpunten kan ik mij wel vinden, maar soms gaat het te ver."De PVV verwacht in Emmen wel 10 zetels te kunnen halen. Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer was de PVV in Emmen met 18,6% van de stemmen de grootste partij.Emmen is voorlopig de enige Drentse gemeente waar de PVV zeker meedoet aan de verkiezingen. Assen is nog een vraagteken. Vast staat ook dat de partij in Borger-Odoorn, Coevorden en Hoogeveen niet mee gaat doen. Voor die gemeenten zijn er onvoldoende goede kandidaten. In Borger-Odoorn was de PVV de tweede partij bij de Kamerverkiezingen, in Coevorden en Hoogeveen de derde partij.