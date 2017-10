Cel- en werkstraffen voor vechtpartij met staaf en gitaar in Assen

ASSEN - Voor het in elkaar slaan van twee mannen van 40 en 45 jaar uit Assen zijn drie mannen uit Smilde, Wolvega en Groningen veroordeeld tot gevangenis- en werkstraffen.

Dat gebeurde aan de Schultestraat in Assen op 24 oktober 2015. De 45-jarige Assenaar hield er hersenletsel aan over.De man had een conflict met de man (25) uit Smilde. Hij kreeg nog geld van de Smildeger, omdat die een boot van hem had overgenomen, maar nog niet had betaald. Die avond stuurde de Assenaar de man uit Smilde een berichtje over waar het geld bleef. Daarop reageerde de Smildeger dat hij wel even langs zou komen met een paar vrienden.De twee Assenaren wachtten het trio buiten op. Ze hadden messen, een ijzeren staaf en een gitaar meegenomen als wapens. Toen de drie mannen bij de flat waar de Assenaren woonden, aankwamen en naar binnen gingen, ontstond een gevecht in het trappenhuis.De oudste Assenaar viel volgens een getuige van de trap en daarna sprongen de drie aanvallers bovenop hem. Hij werd flink toegetakeld, onder meer met de staaf, die zijn belagers hadden afgepakt. Het is nog niet duidelijk of het hersenletsel helemaal herstelt.De Smildeger en de man uit Wolvega zijn veroordeeld tot zestig dagen cel, waarvan 56 voorwaardelijk en 150 uur werkstraf voor hun aandeel bij het geweld. Bovendien had de Fries (39) harddrugs op zak. De Groninger (21) kreeg twee maanden voorwaardelijk en 220 uur werkstraf. Hij pleegde behalve het geweld ook drie diefstallen in Assen.De 40-jarige Assenaar is veroordeeld tot 200 uur werkstraf en de 45-jarige man tot twee maanden voorwaardelijke celstraf. Het tweetal maakte zich net zo goed schuldig aan geweld, oordeelde de rechtbank. Ze zochten zelf de confrontatie op.