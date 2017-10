Kinderen krijgen kookles van Jarno Eggens

Kookles van Jarno Eggen (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) Radijsjes snijden met Henk Jumelet (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) (foto: RTV Drnethe/Josien Feitsma)

VEENINGEN/DE WOLDE - Een bijzondere lesdag voor de leerlingen van de Prins Johan Friso School uit Koekangen. Op een boerderij kregen ze kookles van sterrenkok Jarno Eggen en gedeputeerde Henk Jumelet. Ook in Veenhuizen, Zeegse en Klazienaveen Noord vonden verschillende kooklessen plaats.

Geschreven door Josien Feitsma

Het zogenaamde 'boer-gondisch' koken is een onderdeel van de Dutch Agri Food Week. Door het hele land worden deze week rondleidingen, workshops en diners georganiseerd om kinderen te leren waar hun eten vandaan komt. “Het is belangrijk dat de jeugd zich bewust is van hoe dat eten groeit, hoe dat tot stand komt en dat het niet vanzelfsprekend is dat er zo maar iets op je bord ligt”, zegt Jarno Eggen, chef-kok bij De Groene Lantaarn en de docent voor vandaag.



Goede maaltijd

Ook gedeputeerde Henk Jumelet is van mening dat deze praktijkdag voor de kinderen belangrijk is. "Aardappels op het land, koeien en varkens in de stal, de leerlingen zien direct de ingrediënten voor een goede maaltijd."



Naast dat de leerlingen zagen waar de voedingsproducten vandaan komen, leerden ze ook hoe ze met de basisingrediënten een gemakkelijke maaltijd konden maken. Eggen: "Als jij leert hoe gezonde voeding werkt en hoe makkelijk het is, dan wordt het een gewoonte. Als je in het hedendaagse eetpatroon meegaat, met kant-en-klare maaltijden en veel ongezonde E-nummers, dan komen de problemen als je een jaar of 40 bent vanzelf."



Volgens Jumelet was de lesdag een succes. "Eigenlijk moeten we dit vaker doen. Het krijgt echt heel veel aandacht en daar ben ik blij mee."