The Great Liao in Drents Museum genomineerd voor 'museum-Oscar'

De tentoonstelling is alleen nog deze maand te zien (foto: Sake Elzinga) The Great Liao is genomineerd in de categorie Best Ancient Art (foto: Sake Elzinga) Inmiddels bezochten 70.000 bezoekers de tentoonstelling in het Drents Museum (foto: Sake Elzinga) In maar wordt de winnaar bekend gemaakt (foto: Sake Elzinga)

ASSEN - De tentoonstelling The Great Liao die nu in het Drents Museum in Assen te zien is, is genomineerd voor een 'museum-Oscar', van de Global Fine Art Awards (GFFA).

Jaarlijks bekroont de GFFA de beste kunst, design en archeologische tentoonstellingen. Er zijn dan ook 85 nominaties in verschillende categorieën van over de hele wereld. De tentoonstelling The Great Liao is genomineerd in de categorie 'Best Ancient Art'.



De tentoonstelling in het Drents Museum is inmiddels door 70.000 bezoekers bezocht.



In maart wordt de winnaar bekend gemaakt.