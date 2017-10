Ondernemer Emmer-Compascuum in de clinch met supermarkt

Het verpauperde Losapand in Emmer-Compascuum (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Het Losapand in Emmer-Compascuum wordt als een doorn in het oog gezien door vele inwoners van het dorp (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Het Losapand in Emmer-Compascuum (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) De verpaupering heeft toegeslagen rondom het Losapand (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) De Aldi-supermarkt in Emmer-Compascuum wil uitbreiden (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

EMMER-COMPASCUUM - Erwin Arling uit Emmer-Compascuum ligt in de clinch met supermarktconcern Aldi.

Geschreven door Janet Oortwijn

De Aldi in het dorp wil uitbreiden en op de plek van het verwaarloosde Losa-pand nieuwbouw plegen. Er moet een nieuwe en grotere supermarkt aan de Hoofdkanaal Westzijde voor in de plaats komen.



‘Not amused’

Ondernemer Arling is niet tegen de plannen van de Aldi. “Ik ben juist altijd voor nieuwbouw in het dorp”, legt hij uit. Maar toen hij de plannen van het Duitse supermarktconcern zag, was hij naar eigen zeggen ‘not amused’. “De Aldi wil een blinde muur van dertig meter voor de ingang van mijn panden maken.”



Arling heeft twee panden die hij verhuurt: in eentje zit een interieur- en vloerwinkel, in de andere een restaurant. “Deze worden minder aantrekkelijk en zichtbaar als daar een grote muur voorlangs komt”, aldus de ondernemer.



Losapand is doorn in het oog van het dorp

“Ik vind het Losapand ook niet mooi”, vervolgt Arling. Het pand is namelijk een doorn in het oog van de inwoners van Emmer-Compascuum. “Ik krijg heel veel negatieve reacties naar mijn hoofd geslingerd. Dat ik de boel tegenhoud, maar hier kan ik het niet mee eens zijn. Die bedrijfjes kunnen opgedoekt worden als dit op deze manier doorgaat.”



Gesprekken

Er zijn gesprekken tussen de ondernemer en Aldi geweest, maar die waren niet bevredigend voor de inwoner uit Emmer-Compascuum. “Het is eenrichtingsverkeer. Ik heb hen ook voorgesteld om mijn panden te kopen of om vierkante meters aan mij terug te geven. Ik ben altijd bereid om mee te denken. De Aldi is nu eerst aan zet. Zij moeten met een goed voorstel komen.”



Arling heeft een advocaat in de arm genomen en spant als het nodig is een rechtszaak aan. Ook heeft hij een bezwaar ingediend bij de gemeente Emmen. Een woordvoerder van de Aldi laat aan RTV Drenthe weten dat ‘we de deur open willen houden en samen willen kijken naar een oplossing.’