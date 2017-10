'Burgemeester, mag ik op uw rug?' De Zuidlaardermarkt in video's

ZUIDLAARDERMARKT - Zuidlaren stond vandaag in het teken van de 817de editie van de Zuidlaardermarkt. Honderden paarden wisselden van eigenaar op de paardenmarkt, maar er was ook een warenmarkt en een kermis.

We zetten de leukste video's nog eens voor je op een rijtje.Shetlanders, een klein soort ponyras, zijn geliefde paarden op de Zuidlaardermarkt. De paardjes worden goed verkocht en ook deze mevrouw besloot er een mee te nemen. Het kleine paard had alleen weinig zin om mee te lopen.Deze paardenhandelaar wilde zijn paard graag aan de regionale omroep verkopen. Volgens hem heeft RTV Drenthe nog wel een weiland achter de redactie, waar het beestje goed terecht kan. De verslaggever kocht het beestje niet.De twee verslaggevers hadden vanmorgen meerdere interviews die anders verliepen dan ze wilden. Zo ook dit interview met een paar jongens die genoten van de Zuidlaardernacht.Burgemeester Marcel Thijsen opende de Zuidlaardermarkt vanmorgen rond zes uur. Op dat tijdstip zijn er nog veel feestende jongeren in het dorp, die stuk voor stuk op de foto willen met de burgemeester. Of specifieker: een selfie.Hoewel de Zuidlaardermarkt al 817 jaar oud is, gaan de bezoekers wel met de tijd mee. Zo ziet de jeugd het niet altijd zitten om dezelfde kledij te dragen als de oude garde.