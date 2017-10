Saharazand en roetdeeltjes zorgen voor vroege schemering

Antje Ballast uit Hollandscheveld stuurde ons deze foto van de zon De zon had een rode gloed vandaag (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een rode en oranje gloed zorgde vandaag voor een bijzondere lucht. En ook werd het een stuk eerder schemerig vanavond. Oorzaak: zand uit de Sahara en asdeeltjes van de brandhaarden in Portugal.

Zo vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag: ''Het zijn vooral de wolken die zich gevormd hebben door het aanwezige Saharazand uit het zuiden van Europa en ook uit Afrika. En dat in combinatie met roetdeeltjes. Die waren afkomstig van de brandhaarden uit Portugal. Die deeltjes hebben zich omgezet in wolken."



Dat zorgde er vandaag voor dat het zonlicht werd tegenhouden. Het gebeurt wel vaker dat er asdeeltjes in de lucht zitten, maar vandaag was anders. "Ik vond het wel bijzonder. Het gebeurt wel vaker, maar niet zo intensief als vandaag."



Ook zorgden de asdeeltjes en het zand er voor dat het eerder donker werd. "Normaal wordt het rond half zeven donker, maar nu begon het eerder met schemeren.