'Regering verwachtte niet dat de Molukkers geweld zouden gebruiken'

ASSEN - Opnieuw is er een wending rondom de gang van zaken tijdens de treinkaping bij De Punt in 1977. Gisteren verklaarden mariniers in de Volkskrant dat zij niet veel anders konden dan grof geweld te gebruiken tijdens de bevrijding. Maar de regering verwachtte juist van de treinkapers helemaal geen geweld. Dat blijkt uit een opgedoken opname waar toenmalig minister-president Dries van Agt te horen is.

George Flapper, ex-gegijzelde van de treinkaping, vertelt over een geluidsfragment uit 2010 waarin Van Agt duidelijk praat over de gang van zaken rondom de kaping. Dit deed Van Agt in een discussieprogramma die Flapper destijds in Groningen had georganiseerd.Van Agt vertelt in het fragment dat hij niet verwachtte dat de Molukkers geweld zouden gebruiken. “Dat is een opmerkelijke uitspraak”, vindt Flapper. "Er zijn allerlei redenen aangevoerd om de aanval op De Punt te rechtvaardigen. De mariniers werd verteld dat de Molukkers veel geweld zouden gaan gebruiken. Dat werd verteld om de mariniers te motiveren.""De regering wist dus al dat de gijzelnemers niet zo gewelddadig waren. Ik vind daarom dat de overheid zich moet afvragen of de allerzwaarste vorm van geweld ingezet moest worden." Flapper vraagt zich dan ook af of dat wel grondwettelijk zo had gemogen."Er werd heel veel op het spel gezet door de regering. Er werd een beeld gevormd dat het hier ging om ijskoude terroristen die tot alles in staat waren. Maar dat bleek helemaal niet zo. Dat hadden wij als gegijzelden in ieder geval niet zo ervaren en achteraf met deze uitspraken blijkt dat ook niet zo te zijn."Volgens Flapper konden de autoriteiten dat weten, omdat ze alles afluisterden. "Van Agt heeft aangegeven dat hij geen aanleiding zag dat de Molukkers geweld zouden gebruiken. Waarom dan toch die aanval op de trein? Waarom geen andere oplossing? Dat heb ik me altijd afgevraagd. Want mag je op grond van alleen maar psychiaters, die toen bij de situatie betrokken waren om advies te geven, daarvoor zoveel mensenlevens riskeren? Dat vind ik onmenselijk."Volgens de ex-gegijzelde moeten de mensen die hoger in de Defensieleiding zaten, ook gehoord worden. "Wat waren de plannen? Hoe hebben zij het opgezet? Men wist dat er doden konden vallen. Nu is het de vraag of ze bezig waren om zoveel mogelijk mensen te redden of zeg je: Er kunnen doden vallen, dus we doen het maar gewoon."