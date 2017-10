Jozias van Aartsen mogelijk waarnemend burgemeester Amsterdam

ASSEN - Waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen wordt genoemd als mogelijke opvolger van Kajsa Ollongren, waarnemend burgemeester van Amsterdam.

Dat meldt het Parool Ollongren is momenteel plaatsvervangend burgemeester, sinds het overlijden van burgemeester Eberhard Van der Laan. Maar zij wordt vicepremier in het nieuwe kabinet van Rutte, schrijft het Parool. Van Aarsten werd in april waarnemend commissaris van de koning in Drenthe, nadat Jacques Tichelaar aftrad.Het Parool noemt Jozias van Aartsen een kansrijke waarnemer. De waarnemend burgemeester zal tot het najaar van 2018 benoemd worden. Daarna wordt een opvolger voor Van der Laan benoemd.