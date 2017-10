Drentse bedrijven zoeken naar vracht voor goederentreinen

Ondernemers zoeken naar vracht voor een goederentrein (foto: Andries Ophof)

COEVORDEN - Ze hebben allemaal te weinig vracht om een goederentrein te laten rijden naar verschillende plekken in Europa. Maar samen hebben ze voldoende. En daarom hebben bedrijven uit de regio rondom Coevorden een verladersplatform opgericht.

Coevorden heeft via de Euroterminal met de Bentheimer Eisenbahn toegang tot het spoor in Duitsland. Twee keer per week rijdt er bijvoorbeeld een goederentrein naar het Zweedse Malmö. Dat moeten begin volgend jaar drie ritten per week worden. Maar dat is niet voldoende.



Samen hebben ze genoeg vracht voor een goederentrein

Bedrijven als IAMS, DSM, InterGas, Forbo Novylon en Fresenius zijn voor Zuidoost Drenthe begrippen grote ondernemingen. Maar individueel hebben ze te weinig vracht om daar goederentreinen voor te laten rijden. Daarom wordt alles via de weg verspreid in Europa. Zonde, zo vindt het nieuwe verladersplatform. Bovendien is het slecht voor het milieu.



Volgens Ben Blog, initiatiefnemer van het platform, is deze samenwerking nieuw. "We denken dat het samen mogelijk is om één, misschien twee keer, naar bijvoorbeeld Italië te rijden. Transport via de weg wordt steeds duurder. Goederenvervoer via het spoor is straks goedkoper."



Ook mogelijkheid voor bedrijven uit Zwolle, Assen en Groningen

Blog, directeur van Graaco en gebruiker van de Euroterminal, denkt dat Nederland de komende jaren veel meer moet kunnen profiteren van het feit dat Coevorden is aangesloten op het Duitse spoor. "We nodigen binnenkort ook andere bedrijven uit om zich aan te sluiten. Denk aan de regio Zwolle, Assen of Groningen. Ook voor hen is deze samenwerking interessant."



Het verladersplatform is dus het begin. Er wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Maar het moet meer zijn dan een onderzoeksrapport volgens Blog. "Er zijn mogelijkheden en van die mogelijkheden willen we ook echt gebruik gaan maken." Als er voldoende aanbod is, dan gaat de trein rijden.