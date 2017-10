Cel dreigt voor ‘lijpe’ shoveldief uit Emmen

De man heeft een strafblad van 25 kantjes (foto: Archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - “Ik weet echt niet meer waarom ik op die shovel stapte. Ik was zo lijp als een konijn.” In die toestand reed een 44-jarige Emmenaar in juli van dit jaar ’s nachts weg op de shovel, die in zijn woonplaats geparkeerd stond. Hij had ghb gebruikt.

De shovel werd gebruikt bij wegwerkzaamheden. Een buurtbewoner die rond drie uur ’s nachts hoorde dat de machine werd gestart en zag dat hij begon te rijden, belde de politie. Toen de Emmenaar de agenten in het vizier kreeg, sprong hij van de shovel en probeerde hij weg te rennen. Dat mislukte. Sindsdien zit hij vast.



Veelplegersstraf

Voor de mislukte diefstal, het betalen van een pizza met vals geld en het bedreigen van een kennis met de dood eiste de officier van justitie dinsdag ISD tegen hem. Dat betekent twee jaar cel met behandeling voor veelplegers. De man heeft een strafblad van 25 pagina’s.



Enige oplossing

De laatste jaren hebben verschillende hulpverleners zich met hem bemoeid, maar er is geen behandeling op gang gekomen. Volgens de Emmenaar ligt dat aan de hulpverleners, van wie er vier bij de rechtszaak waren. Zij denken daar anders over. Omdat de man, die drugsverslaafd is en een stoornis heeft, steeds weigert mee te werken, is ISD volgens hen de enige oplossing voor de beveiliging van de maatschappij.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.