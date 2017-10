Eis: geen straf voor wurgpoging van begeleidster bij kliniek

De man pakte de begeleidster bij de keel en probeerde haar te wurgen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/BOSCHOORD - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt een 35-jarige bewoner van Hoeve Boschoord geen straf voor het aanvallen van een begeleidster.

De man greep tijdens een wandeling bij de psychiatrisch kliniek in juli 2015 een begeleidster bij de keel en probeerde haar te wurgen. Een collega, die toevallig in de auto langsreed, kon de vrouw bevrijden.



Ontoerekeningsvatbaar

De man is opgenomen in de kliniek vanwege meerdere psychische stoornissen. Hij is door deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Toch wilde het Openbaar Ministerie de zaak voorleggen aan de rechtbank, vanwege het ‘maatschappelijk belang’ en omdat het slachtoffer een vrouw is die gewoon aan het werk was, legde de officier van justitie uit. “Er was sprake van fors geweld.”



Dure behandeling

Hij eiste ontslag van alle rechtsvervolging. Volgens advocaat Maartje Schaap is het belangrijk dat haar cliënt in Hoeve Boschoord blijft, omdat hij daar intensief behandeld wordt. Alles bij elkaar kost dat jaarlijks 350.000 euro. De behandeling tijdelijk stoppen vanwege een straf van de rechtbank zou niet goed voor hem zijn, aldus Schaap.



Eerder heeft de man al eens geprobeerd zijn moeder te wurgen. Daarvoor is hij vanwege zijn psychische toestand niet vervolgd.