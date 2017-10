ASSEN - En toen waren ze er toch, tranen vanmiddag bij het afscheid van wethouder Maurice Hoogeveen van Assen. En dat allemaal door Lasse, het chronisch zieke jongetje dat eerst niet naar school kon, totdat de wethouder het doolhof overwon en Lasse met extra begeleiding op school kreeg. "Dankjewel Maurice", was Lasse's boodschap via mama's telefoon.

En daar kunnen alle nieuwe schoolgebouwen die hij liet bouwen, hoeveel ook, en een nieuw cultuurpaleis als De Nieuwe Kolk, hoe fraai ook, echt niet tegenop, zo vindt ook de vertrokken wethouder zelf.Vanmiddag nam Maurice Hoogeveen (D66) als wethouder van Assen na zeven en een half jaar officieel afscheid in De Nieuwe Kolk. Hij vertrekt, omdat hij een nieuwe baan heeft als partner bij managementbureau Boer & Croon in Groningen.En vanmiddag bleek wethouder Hoogeveen niet alleen 'die man van steen', die veel heeft laten bouwen in Assen, en de wethouder die flink worstelde met Sensor City en het Factory Outlet Center, maar ook een bestuurder met oog voor de menselijke maat.Zijn tomeloze inzet in 2015 voor passend onderwijs voor het toen 5-jarige jongetje Lasse, en het emotionele dankwoord van zijn moeder Afra Stellingwerf met aan het slot het vrolijke 'dankjewel!' van het knulletje zelf, onderstreepten dat. "Wij gingen door diepe dalen, en ik heb ook regelmatig flink op je gescholden omdat het allemaal niet snel genoeg ging, maar je hebt ons nooit laten vallen", aldus de moeder, met een diepe snik, die daar ook Hoogeveen zelf en de hele zaal mee raakte.Maurice Hoogeveen vertrekt trouwens niet met lege handen uit Assen. Hij kreeg alvast Mannes mee naar huis, de zwarte hond die zoveel reuring in de provinciehoofdstad teweeg brengt, omdat veel mensen het levensgrote kunstwerk bij het nieuwe station afschuwelijk vinden. Hoogeveen kreeg een geschilderd exemplaar, ingelijst, voor aan zijn eigen muur. Een ludiek kadootje van zijn partij, D66.Hoogeveen besloot zelf met de woorden: "Het was me een eer en een voorrecht om met u of voor u te werken."