Werkgroep Berghuizen teleurgesteld in provincie

BERGHUIZEN - De bewoners van Berghuizen zijn teleurgesteld in de provincie.

Een werkgroep uit het dorp mocht meedenken over een nieuwe veilige oversteek over de N375 . Maar de provincie laat het dorpsplan links liggen.Vanavond is er een informatiebijeenkomst. Hier presenteert de provincie drie oplossingen voor de oversteek bij Berghuizen. Een viaduct die over de lokale weg tussen Berghuizen en Koekange gaat, een fietstunnel of een grote tunnel moet de oversteek veiliger maken.De werkgroep wil iets anders. Zij bedachten een verdiepte provinciale weg die onder de lokale weg doorgaat. Volgens de werkgroep de mooiste oplossing, ook voor het landschap en de omgeving. Terwijl de oplossingen van de provincie volgens de werkgroep voor geluidsoverlast of ruimteverlies zorgt.Toch wordt er niets met het plan van de werkgroep gedaan. ''We vinden het jammer dat we niet gehoord worden", vertelt Wout Pol van de werkgroep.Volgens de gemeente De Wolden kan de werkgroep tijdens de bijeenkomst vanavond de plannen laten zien.