PVV wil grotere kandidatenlijst in Assen

ASSEN - De PVV zit omhoog in Assen. De partij wil een grotere kandidatenlijst met de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar dat blijkt een lastig zoekplaatje.

Social media worden al ingezet, om in Assen meer geschikte kandidaten te krijgen, die voor de partij op de lijst willen staan. "Als nieuwe partij is het moeilijk om een volle lijst te krijgen, stemmers niet", meldt Assenaar Teun Kijf namens de PVV in een reactie. En zonder Geert Wilders' persoonlijke goedkeuring voor de mensen, komt er geen lijst.Begin deze week bleek al bij RTV Drenthe dat de PVV er tot nu toe alleen in geslaagd is voor Emmen een kandidatenlijst rond te krijgen, en dat Assen nog een twijfelgeval is. Borger-Odoorn, Coevorden en Hoogeveen zijn al afgevallen.[tweet: https://twitter.com/teunkijf/status/920342603496873984 Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart was de PVV in Emmen met 18,6% van de stemmen de grootste partij. In Assen stemde toen 9,9% op de PVV. Ze waren daarmee pas de zesde partij in de provinciehoofdstad. Toch wil de PVV hier graag meedoen met de raadsverkiezingen.Drents PVV-Statenfractievoorzitter Nico Uppelschoten leidt al sinds de zomer regelmatig op zaterdagen een PVV-klasje met dertig potentiële kandidaten uit Drenthe. Ze worden getraind voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hoeveel van die kandidaten er uit Assen komen, is niet bekend.