'Vooral de vormgeving speelt een grote rol bij The Great Liao'

ASSEN - Of hij zelf naar de prijsuitreiking gaat in maart volgend jaar in New York, weet hij nog niet, maar blij is conservator Vincent van Vlisteren wel. Het Drents Museum is met de tentoonstelling The Great Liao genomineerd voor de Global Fine Art Awards.

Van Vilsteren is verantwoordelijk voor de inrichting van de archeologische tentoonstelling over de Liao-dynastie in Binnen-Mongolië. "Vooral de vormgeving speelt een grote rol bij deze tentoonstelling, denk ik. We hebben natuurlijk prachtige voorwerpen uit Binnen-Mongolië, maar mensen die geweest zijn, zijn vooral flabbergasted over de manier waarop de tentoonstelling is vormgegeven", zegt de conservator.De doorgaans witte museumzaal is aangekleed met een tapijt dat doet denken aan de Mongoolse steppe en op de wand rondom de tentoonstelling is een steppelandschap te zien. Dat landschap weerspiegelt tegen de wanden van de nagebouwde tempels, die bekleed zijn met spiegels.De Global Fine Art Awards worden ook wel de museum-Oscars genoemd. Het Drents Museum was met 150 andere musea genomineerd in de categorie Ancient Art. Daarvan zijn er zeven overgebleven. Het Drents Museum neemt het op tegen onder meer het Louvre in Parijs, het Metropolitan Museum of Arts in New York en het Acropolis Museum in Athene, niet de eerste de beste namen.Van Viltsteren: "Of we nog iets kunnen doen om de uitslag te beïnvloeden? Alleen duimen draaien en een kaarsje opsteken." Ondertussen is hij vooral druk met de voorbereidingen voor de volgende grote archeologische tentoonstelling in het museum, over Iran The Great Liao is nog tot eind volgende week te zien.