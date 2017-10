Zorgen bij Reddingsbrigade Zuidoost-Drenthe over dalend ledenaantal

Training in het zwembad in Emmen (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

EMMEN - De Reddingsbrigade Zuidoost-Drenthe is op zoek naar nieuwe leden. De afgelopen jaren heeft de brigade tientallen mensen zien vertrekken.

Geschreven door Janet Oortwijn

Momenteel heeft de groep 150 leden, dat waren er tien jaar geleden nog 350. "Het is een tijd waarin jongeren van sport veranderen", zegt voorzitter Rob van Bommel. "Of ze blijven liever thuis achter de tablet zitten. Ook andere brigades in het land hebben er mee te maken, maar voetbalclubs bijvoorbeeld ook."



De reddingsbrigade leert mensen niet alleen om te redden. "Ook kan je hier goed leren zwemmen en je conditie op peil houden."



Drie keer per week training

Er wordt drie keer per week getraind in zwembad Aquarena in Emmen. "Ik ben hier nu voor het eerst om te kijken of seniorenzwemmen iets voor mij is", lacht een man in het zwembad, half buiten adem. "De instructeur doet rustig aan, maar ik voel het wel hoor. Ik wil graag mijn conditie weer opbouwen."



Daarnaast kunnen er brevetten gehaald worden om uiteindelijk ook life guard te worden. De reddingsbrigade doet onder meer de beveiliging van evenementen, zoals de triatlon in Klazienaveen. Ook lenen brigades onderling mensen aan elkaar uit.



'Belangrijk om mensen te redden'

"Ik wil later badmeester worden en daarom zwem ik hier", zegt Jason. "Ook is het belangrijk om mensen te redden. Dat wil ik later ook gaan doen."



Van Bommel: "Als wij op dit ledenaantal blijven zoals het nu is. Dan zullen we uiteindelijk wat badwater moeten afstaan zoals dat heet. Dat zal dan op een zaterdagochtend of zo iets zijn." De reddingsbrigade huurt namelijk per training zes banen van het zwembad in Emmen.



Verplichte bewaking

En professionele reddingszwemmers zijn hard nodig, zegt de voorzitter. "Het wordt steeds meer een verplichting vanuit de overheid. Als er een evenement is op of in het water, is het verplicht om daar professionele bewaking bij te hebben. Het is dus belangrijk dat de reddingsbrigade blijft bestaan."