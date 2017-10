Man gewond bij botsing met tractor in Nieuw-Balinge

De auto belandde op zijn kant (foto: Persbureau Meter) De brandweer moest de man uit de auto halen (foto: Persbureau Meter)

NIEUW-BALINGE - Een automobilist is vanochtend gewond geraakt toen hij in Nieuw-Balinge in botsing kwam met een tractor. De auto belandde daarna op zijn kant tegen een boom.

Het ongeluk gebeurde op de Haarweg. Over de oorzaak is nog niks bekend. De politie onderzoekt of de bestuurder van de tractor de automobilist wel genoeg ruimte heeft gegeven om erlangs te kunnen.



De brandweer moest het slachtoffer uit zijn auto bevrijden. De man is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd.