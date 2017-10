René Hake aan de kant gezet als trainer FC Twente

VOETBAL - Voetbalclub FC Twente heeft trainer René Hake uit Erica uit zijn functie gezet. De leiding van de eredivisieclub uit Enschede heeft de coach uit zijn functie gezet vanwege de slechte resultaten dit seizoen.

Uit acht wedstrijden behaalden de Tukkers slechts zes punten. De club staat vijftiende in de Eredivisie. De trainer blijft overigens wel verbonden aan FC Twente. Hake, die geboren is in Coevorden, krijgt een andere rol binnen de club. Welke dat is, moet nog worden bekeken, aldus FC Twente.Hake, die sinds 2015 trainer is in Enschede, is de eerste trainer in de eredivisie die dit seizoen opzij wordt geschoven . In het verleden was hij als oefenmeester werkzaam bij onder meer FC Emmen en PEC Zwolle.Assistent Marino Pusic neemt Hakes taken voorlopig over. De club gaat wel op zoek naar een nieuwe trainer.