Video: Bijzondere gast in dassenburcht bij Norg

Rode kater steelt show voor cameraval dassenburcht. Foto: Dassenwerkgroep Drenthe

Een bijzondere gast steelt de show voor de cameraval in de bossen bij Norg. Hoewel de camera bedoeld is om de dassen te monitoren, loopt er met enige regelmaat een rode kater in beeld.





Lees ook: Das bereidt zich voor op slecht weer

Kopjes geven aan de camera

De dassen in Noordwest-Drenthe gebruiken twee burchten en verhuizen regelmatig. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt door andere dieren zoals een vos, bunzing, boommarter en nu dus de rode kater.



De rode kater komt sinds enkele maanden regelmatig langs. Hij snuffelt rond en geeft de camera kopjes maar of hij ook in de burcht slaapt, weten ze bij de Dassenwerkgroep niet. De Dassenwerkgroep Drenthe gebruikt cameravallen om de dassenburchten in de gaten te houden. Zo kunnen zij zien hoeveel dassen er in een burcht leven en wanneer de dassen de burcht gebruiken.De dassen in Noordwest-Drenthe gebruiken twee burchten en verhuizen regelmatig. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt door andere dieren zoals een vos, bunzing, boommarter en nu dus de rode kater.De rode kater komt sinds enkele maanden regelmatig langs. Hij snuffelt rond en geeft de camera kopjes maar of hij ook in de burcht slaapt, weten ze bij de Dassenwerkgroep niet.