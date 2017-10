Stelling: Het helpt als mensen zich uitspreken tegen seksueel geweld

ASSEN - Wereldwijd delen vrouwen sinds een paar dagen de hashtag #MeToo op social media. Daarmee geven ze aan dat ook zij wel eens slachtoffer zijn geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld.

De aandacht voor seksueel geweld op social media komt vanuit de Verenigde Staten. Het onderwerp staat in de schijnwerpers sinds actrices en andere vrouwen uit de filmwereld producent Harvey Weinstein beschuldigen van misbruik en verkrachting.Het onderwerp maakt overal ter wereld de tongen los. Actrice Alyssa Milano begon de actie op social media om te laten zien hoe wijdverspreid seksueel geweld is, terwijl er heel vaak niet over gesproken wordt. Inmiddels hebben duizenden vrouwen via social media hun ervaringen gedeeld om het onderwerp uit de taboesfeer te halen.Wat denkt u? Is het zinvol dat seksueel geweld onderwerp van gesprek is? Of haalt het uiteindelijk niks uit?