Westerveld kapt oude eiken tussen de Friese grens en Frederiksoord

Bomen langs de koningin Wilhelminalaan worden gekapt. (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

WILHELMINAOORD - De gemeente Westerveld gaat 22 oude eiken langs de Koningin Wilhelminalaan tussen de Friese grens en Frederiksoord kappen. De bomen zijn er slecht aan toe.

Westerveld wil de laanstructuur, zoals die hoort bij het gebied, daarna herstellen door 44 bomen te planten. De bomen die worden gekapt, hebben de afgelopen jaren te veel te lijden gehad van werkzaamheden aan de weg en het fietspad.



Vorig jaar is voor het laatst groot onderhoud gepleegd aan de bomen. Destijds is de weg ook vernieuwd en het beheer daarvan door de provincie Drenthe overgedragen aan de gemeente Westerveld.



De kap neemt ongeveer drie weken in beslag. De werkzaamheden beginnen in de week van 6 november.