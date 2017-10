Kidsteam komt op voor kinderen in Aa en Hunze

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze start met een Kidsteam. Dit team moet ervoor zorgen dat meer kinderen in de gemeente mee kunnen doen met bijvoorbeeld schoolreisjes en muziek- of sportlessen.

Wethouder Harry Dijkstra is enthousiast over het initiatief. “Ouders die het financieel wat minder hebben, weten vaak niet wat voor fondsen zij kunnen aanspreken om hun kinderen mee te laten doen. We willen op een positieve manier duidelijk maken welke mogelijkheden er zijn. Wij denken dat de kinderen zelf dat het beste kunnen. Een project voor en door kinderen”, aldus Dijkstra.“We sluiten aan bij de landelijke campagne Kansen voor alle Kinderen en hebben daar onze eigen versie op bedacht, getiteld Kidsteam Aa en Hunze.” Dijkstra geeft aan dat de gemeente positieve ervaringen heeft met vorige projecten waar kinderen zelf een belangrijke rol in hebben. “Ze bereiken andere kinderen en ouders veel beter. Daar gaat het uiteindelijk om.”Op dinsdag 24 oktober, tijdens het springkussenfeest in Rolde, is de feestelijke start van de zoektocht naar leden voor het Kidsteam. Het Kidsteam gaat komend jaar langs allerlei evenementen in Aa en Hunze. Daar brengen ze het project Kansen voor alle Kinderen onder de aandacht door bijvoorbeeld te flyeren of te vloggen.De jeugdige leden van het Kidsteam zijn de ambassadeurs. “En in ruil voor hun inzet krijgt het hele Kidsteam een cursus vloggen”, aldus wethouder Dijkstra.